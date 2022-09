Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – La Banque mondiale (BM) a prévu une croissance du PIB du Vietnam cette année à 7,2%, soit une hausse par rapport aux prévisions précédentes de 5,3 % publiées en avril dernier. Ainsi, le Vietnam devrait figurer parmi les économies d’Asie de l’Est et du Pacifique ayant la croissance la plus élevée.

La BM prévoit que la croissance dans la région devrait ralentir de 7,2 % en 2021 à 3,2 % en 2022, soit environ deux points de pourcentage de moins que prévu en avril 2022.

Selon le rapport, le ralentissement économique mondial commence à freiner la demande pour les exportations de matières premières et de produits manufacturés de la région. La hausse de l'inflation à l'étranger a provoqué des hausses des taux d'intérêt, qui à leur tour ont provoqué des sorties de capitaux et des dépréciations monétaires dans certains pays d'Asie de l'Est et du Pacifique.

Ces évolutions ont alourdi le fardeau du service de la dette et réduit l'espace budgétaire, affectant les pays qui sont entrés dans la pandémie avec un lourd fardeau de la dette, a noté le rapport.

Selon une prévision de la BM en avril, les pays d'Asie de l'Est et du Pacifique pourraient atteindre une croissance économique de 5 % en 2022.- VNA