Photo: Khmer Times

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge est un pays à croissance rapide dans un monde qui ralentit, a déclaré la Banque mondiale (BM) dans son dernier rapport.

Selon la BM, bien que la croissance du Cambodge doive tomber à 7%, le pays reste une économie à croissance rapide d'Asie de l'Est et du Pacifique. En outre, la croissance des exportations reste élevée malgré une légère baisse due à la diminution de la demande extérieure.

Concernant les vêtements et les chaussures, les États-Unis sont devenus un marché de plus en plus important du Cambodge pour ces produits dont leurs exportations ont augmenté de 23,2% en 2018 contre 21,4% en 2017.

Par ailleurs, la valeur totale des exportations cambodgiennes vers l'Union européenne (UE) a bondi de 31,4% en 2018.

Claire Hollweg, économiste principale de la BM chargé du Cambodge, a souligné que les activités de construction du pays restaient animées grâce aux forts investissements. Le secteur du tourisme continue également de se développer.

Les conditions météorologiques défavorables ont affecté la riziculture. L'élevage de bétail a chuté de 6,3% tandis que l'aviculture a connu une hausse de 5,3% en 2018.

La Banque mondiale a prévu qu'en 2020, l'économie cambodgienne resterait forte grâce à des réserves des devises étrangères élevées et à des économies publiques de plus de 20% du produit intérieur brut (PIB).

Toutefois, dans son rapport, la BM a indiqué également une faiblesse des domaines tels que la construction, l'habillement et le tourisme. -VNA