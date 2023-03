Hanoi (VNA) – La croissance économique du Vietnam devrait se modérer à 6,3% en 2023, contre 8% l’an dernier, alors que la croissance des services ralentit et que la hausse des prix et des taux d’intérêt pèse sur les ménages et les investisseurs, a indiqué la Banque mondiale (BM) dans sa mise à jour économique en mars 2023 pour le Vietnam.