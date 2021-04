Le gratte-ciel Landmark 81 à Ho Chi Minh-Ville. Photo : internet



Hanoï (VNA) - Le 5 avril, la nouvelle que le Vietnam a un nouveau président et un nouveau Premier ministre a retenu l'attention de nombreux journaux et médias internationaux tels que Bloomberg News (Etats-Unis), Nikkei Asia (Japon)…



Selon Bloomberg, les analystes s'attendent à ce que les nouveaux dirigeants du Vietnam continuent de maintenir les politiques économiques importantes du pays, notamment en ouvrant davantage le marché vietnamien à l'économie mondiale.



Concernant le nouveau Premier ministre Pham Minh Chinh, Nikkei Asia a cité les propos du professeur australien Carl Thayer, selon lesquels les priorités immédiates de Pham Minh Chinh ont été identifiées : vaincre la pandémie et stimuler la reprise économique du Vietnam.



L'AP a également cité le professeur Carl Thayer qui a grandement apprécié les contributions apportées par Nguyen Xuan Phuc à la croissance économique et à la lutte contre le COVID-19 au Vietnam. Pendant son mandat au poste de Premier ministre, l'économie vietnamienne avait maintenu un taux de croissance de 7% jusqu'à l'année dernière, avant que le COVID-19 ne ravage le monde. -VNA