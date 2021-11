Hanoï (VNA) - Avec l'intelligence artificielle et les robots, la blockchain devient une technologie pionnière dans le monde, avec une explosion de produits et d'applications dans la vie. Le Vietnam a beaucoup de potentiels pour rattraper cette tendance.

Une séance de partage des connaissances de start-up sur la blockchain à LaunchZone.

La blockchain est une technologie priorisée pour la recherche, le développement et l'application pour participer activement à la révolution industrielle 4.0 conformément à la décision N°2117 datant du 16 décembre 2020 du Premier ministre. Il s'agit d'un système de stockage de données ouvertes, de transparence, d'immuabilité et difficile à attaquer par la cyberattaque.



Pour en profiter, de nombreux domaines ont appliqué cette technologie au fil du temps, surtout pendant la crise sanitaire mondiale. De nombreux pays asiatiques comme Singapour, la République de Corée et la Malaisie ont appliqué la blockchain à la gestion des "passeports vaccinaux", contribuant à la reprise économique.



Au Vietnam, la blockchain est également appliquée par certains hôpitaux dans la gestion des dossiers des patients. Et elle a créé de nouvelles plateformes commerciales dans le contexte de la mutation des habitudes d'achat par la pandémie de COVID-19. Sans compter l’application dans les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’agriculture…



Selon une enquête récente, au Vietnam, environ 10% des start-up se concentrent sur la technologie de blockchain. Le ministère des Sciences et des Technologies a approuvé, pour sa part, un programme national de science et de technologie clé jusqu'en 2025 dans le but de soutenir au moins 30 solutions technologiques dont la blockchain.



Nécessité d’un cadre juridique



Selon Dào Hoàng Thanh, directeur chargé de technologies de LaunchZone, certaines start-up vietnamiennes dans le secteur de la blockchain sont évaluées à plusieurs milliards d’USD. Parmi les 200 premières entreprises mondiales dans ce secteur, il y a des entreprises vietnamiennes. "Actuellement, les start-up vietnamiennes peuvent concurrencer équitablement les autres pays développés", a-t-il affirmé.

LaunchZone constitue maintenant une "pépinière" des start-up technologiques. LaunchZone peut accompagner les start-up, donner ses conseils, présenter des projets à la communauté internationale et injecter des capitaux, notamment.



De nombreux experts estiment que, pour promouvoir les start-up innovantes, il est nécessaire de disposer prochainement d'un mécanisme pour attirer des capitaux d'investissement pour les start-up dans le secteur de la blockchain. En particulier, l’élaboration d’un cadre juridique pour les produits et services développés se basant sur la technologie de blockchain.



Pham Hông Quât, directeur du Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques (ministère des Sciences et des Technologies), a analysé que l'application la plus populaire de la blockchain se trouve dans le secteur financier et bancaire, notamment les paiements, le crédit et la mobilisation de capitaux. C'est un domaine très sensible de l'économie, l'application de la “blockchain” peut créer des percées et de grands progrès, mais cela n’est pas sans risques. Le Vietnam est un pays en développement, il est nécessaire d'avoir une feuille de route pour développer cette technologie étape par étape.



La Banque d'État du Vietnam a soumis au ministère de la Justice un règlement spécifique pour une application d'essai pour un certain nombre de paiements utilisant la technologie de blockchain. Le ministère des Finances et la Commission boursière d'État étudient les transactions en capital pour les start-up et d'autres formes de contributions de capitaux. Le ministère du Plan et de l'Investissement étudie également l'amendement de la Loi sur le soutien aux petites et moyennes entreprises afin que ces compagnies puissent accéder plus facilement au capital-risque. -CVN/VNA