Binh Thuân est une destination idéale pour les parapentistes. Photo: VNA



Binh Thuân (VNA) – Avec un littoral de près de 200 km et de beaux paysages, la province de Binh Thuân (Centre) dispose d'un potentiel immense pour développer le tourisme côtier.

En effet, le climat sec, ensoleillé, chaud et venteux toute l'année permet à Binh Thuân de devenir une destination préférée de nombreux amateurs de sports aventureux comme le parapente, l’un des nouveaux produits touristiques de la province.

Pour pratiquer le parapente, les joueurs doivent avoir une bonne condition physique et des nerfs d’acier, ne pas souffrir de maladies cardiovasculaires. Photo : VNA

D’une hauteur de plus de 200m, la montagne de Hon Hông, très populaire auprès des parapentistes, se trouve à environ 45 km du centre-ville de Phan Thiêt et à 25 km de Mui Ne, dans la commune de Hoa Thang, district de Bac Binh.

En y venant, les touristes sont surpris par la beauté majestueuse de la nature. En regardant du haut de la montagne, ils seront submergés par la beauté de la végétation verte disséminée sur le flanc des montagnes mélangée à des plages de sable qui ressemblent à un vaste désert.



La zone de décollage des parapentes, sur le flanc de montagne, est à environ 150 m d'altitude.

Cao Thai Tân, entraîneur du Centre d’entraînement de parapente VNAA, a déclaré qu’avec ses atouts topographiques, Hon Hông convient très bien à ce sport d'aventure.

La montagne de Hon Hông répond aux exigences du parapente. Photo : VNA

Selon une enquête, Hon Hông répond aux exigences du parapente telles que terrain de décollage, espace sans arbres, terrain d'atterrissage sûr... En particulier, cette zone a deux directions de vent et le vent lui-même est l'un des excellentes conditions pour le parapente, a-t-il souligné.

Il a également indiqué que pour pratiquer le parapente, les joueurs doivent avoir une bonne condition physique et des nerfs d’acier, ne pas souffrir de maladies cardiovasculaires.

Trân Ngoc Kim, parapentiste de Hô Chi Minh-Ville, a confié : « J'aime vraiment les sports de plein air, en particulier les sports d'aventure comme le parapente. Quand j’y suis arrivée, j'ai été très surprise par le vent. Le paysage est magnifique, la mer est très belle et le vent très doux, Hon Hông est un endroit très approprié et sûr pour les débutants et très approprié pour les parapentistes professionnels.

Selon les parapentistes professionnels, Hon Hông, et Binh Thuan en général, sont des lieux idéaux pour les passionnés de sports d’aventure. Une nouvelle attraction touristique, très originale, attend ceux qui viennent se détendre à Binh Thuân.

Cela se conforme à l'orientation de développement touristique de la province pour 2025, vision pour 2030, dans laquelle la diversification des produits touristiques doit être une priorité.-VNA