Des projets de centrales électriques au gaz, implantés dans la commune de Son My contribueront à façonner l'avenir énergétique du Vietnam en diversifiant la structure énergétique avec des sources de GNL importées. Photo: VNA

Binh Thuân (VNA) – La province centrale de Binh Thuân a présenté, lors d’une récente cérémonie, des investisseurs des projets de centrales électriques au gaz, implantés dans la commune de Son My, district de Ham Tân.

Ils comprennent les projets de terminal de gaz naturel liquéfié (GNL), de centre électrique de Son My, de raccordement du centre électrique de Son My au réseau électrique national et de gazoduc Son My - Phu My.

Ils sont mis en œuvre par la Compagnie générale du gaz du Vietnam (PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation - PV Gas), un membre du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PetroVietnam ou PVN), le groupe américain AES, Électricité de France (EDF), les groupes japonais Kyushu et Sojitz, et le groupe Thai Binh Duong.

A cette occasion, le Comité populaire de la province a décidé d’approuver la politique d'investissement dans le projet de terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) dans la commune de Son My, district de Ham Tân pour l'approvisionnement des centrales électriques au gaz Son My 1 et Son My 2 dans cette province du Centre.

D’un investissement de plus de 1,3 milliard de dollars (environ 31.400 milliards de dôngs), ce projet de terminal GNL est l'un des plus grands du genre au Vietnam. Selon les prévisions, il sera mis en service en 2027 et fournira 3,6 millions de tonnes de GNL/an pour la 1er phase et 6 millions de tonnes/an pour la 2e.

Ce projet servira de base pour le déploiement des centrales électriques au gaz Son My 1 et Son My 2, aidant à faire de Binh Thuân un pôle énergétique majeur du pays.

Le président du Comité populaire provincial de Binh Thuân, Doan Anh Dung, a déclaré qu’une fois mise en service, ces projets contribueront à façonner l'avenir énergétique du Vietnam en diversifiant la structure énergétique avec des sources de GNL importées.

Il s'agit d'une forme d'énergie à faibles émissions, adaptée à la transition vers une économie verte à laquelle s'est engagé le Vietnam lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), a souligné Doan Anh Dung. -VNA