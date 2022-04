Binh Thuân (VNA) – La province Binh Thuân (Centre) a déployé une panoplie de mesures contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant aux efforts nationaux visant à faire retirer le carton jaune émis par la Commission européenne (CE).

La flotte de pêche de Binh Thuân est forte des milliers de bateaux de pêche. Photo: VNA

En mars 2022, 98% des bateaux de pêche de Binh Thuân dont la longueur de coque est égale ou supérieure à 15 mètres et la totalité des bateaux de pêche d’une longueur de plus de 24 mètres sont équipés d’un dispositif de repérage par satellite, a-t-il fait savoir. L’installation d’un système de surveillance des bateaux de pêche est une solution importante pour mieux contrôler la situation des bateaux de pêche et limiter les activités de pêche illégales, a indiqué le Département provincial de l’agriculture et du développement rural.En mars 2022, 98% des bateaux de pêche de Binh Thuân dont la longueur de coque est égale ou supérieure à 15 mètres et la totalité des bateaux de pêche d’une longueur de plus de 24 mètres sont équipés d’un dispositif de repérage par satellite, a-t-il fait savoir.

En 2022, Binh Thuân continuera de s’en tenir aux quatre groupes de recommandations de la CE pour lutter contre la pêche INN : cadre juridique; système de suivi, de surveillance et de contrôle des activités des bateaux de pêche; application de la loi; et traçabilité des produits aquatiques, a-t-il déclaré.



La province dispose d’un littoral de plus de 192 km, d’une zone maritime de 52.000 km2, adjacente et reliée à de grandes pêcheries, de riches ressources aquatiques avec de nombreuses espèces à haute valeur économique.



