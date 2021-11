Visiteurs à Centara Mirage Resort à Binh Thuan. Photo : VNA

Binh Thuan (VNA) - Selon le service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Binh Thuan, neuf établissements d'hébergement supplémentaires dans la ville de Phan Thiet et au chef-lieu de La Gi sont éligibles pour accueillir des touristes dans la situation de "nouvelle normalité".

Ainsi, en ce début de novembre 2021, Binh Thuan compte 12 établissements d'hébergement éligibles pour accueillir à nouveau des touristes.

Auparavant, le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme avait publié des orientations temporaires sur des mesures d'adaptation de manière sûre et flexible et le contrôle efficace contre l’épidémie de COVID-19 en fonction de chaque niveau d'épidémie appliqué dans le domaine du tourisme.

Les établissements d'hébergement doivent garantir un certain nombre de conditions, assurer la mise en œuvre correcte de tous les contenus enregistrés lors de l'accueil des touristes, élaborer un processus d’accueil assurant la sécurité dans l'établissement.

Les unités, les établissements d'hébergement touristique et tous les touristes doivent respecter strictement le message des 5K du ministère de la Santé et les règlements de la province dans la prévention de COVID-19.

Le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme a souligné qu'il coopèrera avec les secteurs concernés pour inspecter et évaluer le niveau de sécurité contre l’épidémie des établissements d'hébergement et sanctionner toutes les violations.

Binh Thuan a commencé à accueillir de nouveau des touristes à partir du 24 octobre.

Afin de mettre en œuvre des programmes de stimulation du tourisme efficaces, d'attirer les touristes et d'aider le secteur à surmonter ses difficultés dues aux impacts de l'épidémie de COVID-19, le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme accélère les activités de promotion et se concentre sur la mise en œuvre de programmes de stimulation du tourisme intérieur associés à la communication autour du mot d'ordre "Binh Thuan, destination sûre, conviviale et de qualité".-VNA