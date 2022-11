Le vice-président du Comité populaire provincial, Tran Van Mi, à la visioconférence. Photo: VNA



Binh Phuoc (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Phuoc (Sud) et la compagnie générale Becamex IDC ont organisé le 8 novembre une visioconférence pour appeler aux investissements des entreprises italiennes.

L'Italie est désormais le quatrième partenaire commercial du Vietnam dans l'Union européenne (UE) et le Vietnam est le premier partenaire commercial de l'Italie au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Entre janvier et août, le commerce bilatéral a atteint 4,25 milliards de dollars, en hausse de 13,9 % sur un an, dont plus de 3 milliards de dollars d'exportations vietnamiennes.

Le vice-président du Comité populaire de Binh Phuoc, Tran Van Mi, a déclaré que sa province appréciait les potentiels des investisseurs italiens et souhaitait voir les grandes, petites et moyennes entreprises italiennes venir investir sur son sol.

Avec un capital social total de 409,46 millions de dollars, l'Italie se classe désormais au 34e rang parmi les 139 pays et territoires investissant au Vietnam. Cependant, Binh Phuoc qui a attiré 366 projets à capitaux étrangers d'un montant total de 3,445 milliards de dollars, n’a aucun investisseur italien, a-t-il fait savoir.

Selon lui, Binh Phuoc recense 13 zones industrielles couvrant une superficie totale de plus de 6.000 ha et un taux d'occupation de 53,5%.

Binh Phuoc s'engage à améliorer son climat d’investissement, à garantir la transparence et à affiner les politiques préférentielles pour attirer davantage d'investissements, a-t-il affirmé.

Nguyen The Duy, de la compagnie générale Becamex IDC, a présenté le potentiel et les opportunités commerciales de la province et de la zone industrielle Becamex - Binh Phuoc. -VNA