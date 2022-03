Hanoï (VNA) - La part de la contribution des secteurs des services, du commerce et de la finance de Thuân An dans la province de Binh Duong (Sud) dépassera bientôt le revenu total de sa production industrielle.Connue comme la capitale industrielle du Vietnam, la province méridionale de Binh Duong compte actuellement 48 zones industrielles d'une superficie totale de plus de 11.000 ha, représentant un quart de la superficie totale des parcs industriels de tout le Sud du pays.Attirant massivement les investissements directs étrangers (IDE), les zones industrielles de Binh Duong comptent 2.965 projets, dont 2.309 d'IDE pour un capital total enregistré de plus de 24,3 milliards d'USD et 656 projets nationaux totalisant près de 76.608 milliards de dôngs (près de 3,35 milliards d'USD).La plupart des grandes entreprises qui investissent à Binh Duong choisissent de s'implanter dans ses parcs industriels. Selon le plan du Comité populaire provincial, les localités de Binh Duong garderont toujours leur orientation en tant que centres industriels du Sud.Meilleures infrastructures

Une rue de la ville de Thuân An, province de Binh Duong. Photo : CVN

Thuân An possède des meilleures infrastructures de Binh Duong, avec de nombreux centres commerciaux, écoles, hôpitaux et terrains de golf d'envergure internationale.La ville a progressivement transformé ses installations industrielles en zones de technologies propres. Elle a délocalisé les établissements polluants ou les zones industrielles démodées (fours à briques, établissements de teinture, de placage, de chimie, de fabrication de produits pesticides, fermes d'élevage, abattoirs…), afin de convertir la superficie de ces installations dans un usage civil.Afin de transformer Thuân An en une ville de services, l’implantation d’un complexe commercial de taille régionale y est prévue. Comprenant des centres de services bancaires, financiers, des hôtels, des appartements de luxe..., ce complexe sera localisé à Lái Thiêu - le centre de la ville de Thuân An.Selon le plan, cette zone comprendra cinq grands centres commerciaux et financiers de Binh Duong, de grands hôpitaux, des écoles internationales et des terrains de golf. Elle englobera également bâtiments et complexes résidentiels haut de gamme.Élargissement de la Nationale 13Le Comité populaire provincial de Binh Duong vient d'annoncer qu'il accordera la priorité aux infrastructures de transport au service du développement, notamment le projet d'agrandissement de la Nationale 13 qui devrait être mis en chantier le 30 avril prochain.Les travaux, qui seront réalisés sur 12,7 km, se diviseront en trois phases. Ainsi, la largeur de l'autoroute passera de 39,5 à 40,5 m. La Nationale 13 disposera aussi d'un pont à l'intersection Huu Nghi - carrefour de Binh Hoa (880 m de long et 17 m de large) et d'un viaduc au carrefour de Hoa Lan (646 m de long et 17 m de large).Les travaux achevés profiteront aux projets situés le long de cette route, notamment la ville de Thuân An, futur centre financier et commercial de Binh Duong. - CVN/VNA