Des dirigeants de la province de Binh Duong et de la société Polytex Far Eastern Vietnam. Photo: https://baobinhduong.vn

Binh Duong (VNA) – Des dirigeants de la province de Binh Duong, au Sud, ont eu mardi une réunion avec la société Polytex Far Eastern Vietnam en activité dans la zone industrielle de Bau Bang pour régler ses difficultés rencontrées dans l’expansion de la 3e phase du projet.



Le directeur général de Polytex Far Eastern Vietnam, Yeh Ming Yuh, a fait savoir que l’entreprise étend sa production pour la 3e phase. L'entreprise souhaite que la province de Binh Duong donne des instructions concernant la procédure d’investissement pour le projet d'énergie solaire d'une capacité de 10 MW afin de répondre aux besoins de production, a-t-il dit.



Appréciant l’expansion du projet et l’utilisation de l’énergie renouvelable par la société, le vice-président du comité populaire provincial de Binh Duong, Nguyen Van Danh, a demandé aux secteurs locaux de créer de meilleures conditions et de régler les difficultés rencontrées par la société.



Il a déclaré que Binh Duong s'engageait toujours à accompagner les investisseurs, à leur créer toutes les conditions favorables pour des activités efficaces sur son sol.



Il a également suggéré à l'entreprise de continuer à respecter la loi vietnamienne sur la production et les affaires, de protéger strictement l'environnement, de garantir les droits de ses employés, et de renforcer sa participation aux activités sociales de la province.



En 2015, le groupe taïwanais de textile Far Eastern a investi 274 millions de dollars dans une usine d'une centaine d’hectares dans la zone industrielle de Bau Bang, province de Binh Duong. Ce grand projet spécialisé dans la production du textile et des fibres chimiques a été mis en service fin 2016. -VNA