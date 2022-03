Binh Duong, 22 mars (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud) a organisé le 22 mars un dialogue avec des entreprises néerlandaises.

Lors du dialogue : VNA

Le vice-président du Comité populaire provincial, Mai Hung Dung, a déclaré que Binh Duong se classait au deuxième rang national pour l'attraction des investissement s directs étrangers (IDE), avec 65 pays et territoires avec un fonds inscrit de plus de 37 milliards de dollars dans 4.016 projets, seulement après Ho Chi Minh-Ville.Les entreprises ds Pays-Bas ont investi dans plus de 40 projets avec un capital total de plis de 1,1 milliard de dollars à Binh Duong.Les autorités locales ont aidé les investisseurs dans la province en améliorant l’environnement d’affaires et en appliquant la science et la technologie dans les réformes administratives, entre autres. Binh Duong et la ville d'Eindhoven des Pays-Bas ont boosté une coopération dans le domaine de la planification des infrastructures, de la construction et du développement urbain, de la coopération économique et commerciale, des sciences et technologies, des soins de santé et de l'éducation, de la formation depuis janvier 2015.Au cours des cinq dernières années, les parties ont échangé des délégations, mené de nombreuses activités de promotion du commerce et des investissements et de divers programmes de coopération, en particulier dans le développement du projet de ville intelligente.Avec le soutien des Pays-Bas, Binh Duong a organiséi avec succès plusieurs grands événements internationaux sur les villes intelligentes en 2016 et 2017, et a déployé effiacement le plan d'action de Binh Duong Navigator, ainsi que des programmes d'innovation et de recherche.Mai Hung Dung a déclaré que Binh Duong renforcerait les relations bilatérales et multilatérales avec Eindhoven et d'autres partenaires néerlandais, et a appelé les entreprises néerlandaises à investir dans les domaines prioritaires de la ville, en particulier l'industrie de haute technologie et l'agriculture, les technologies vertes, les services financiers et la logistique.Pour sa part, le consul général des Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville, Daniel Stork, a déclaré que Binh Duong était une destination attrayante pour les investisseurs et les entreprises des Pays-Bas, citant le fonctionnement efficace de Philips, Friesland Campina et Unilever, ainsi que le partenariat entre Binh Duong et Eindhoven,….- VNA