La délégation du Comité du Parti de la province de Binh Duong travaille avec des responsables de la Chambre de commerce MERCOSUR (Marché commun de l'Amérique du Sud) - ASEAN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation du Comité du Parti de la province de Binh Duong (Sud), conduite par son secrétaire adjoint permanent Nguyen Hoang Thao, a effectué une visite de travail en Argentine, pour sonder les opportunités d'investissement avec les localités et la communauté des entreprises argentines.

Lors d'une rencontre avec des autorités de Santa Fe, Nguyen Hoang Thao a présenté la situation de développement socio-économique de Binh Duong, l'une des principales localités du pays en matière d'accueil des fonds d'investissement directs étrangers (IDE). Il a affirmé sa volonté de favoriser la connexion avec des partenaires de la province et d'ouvrir des opportunités pour améliorer l'efficacité de la coopération commerciale et d'investissement.



A cette occasion, les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour élaborer des programmes d'échanges dans la culture, le tourisme, les sciences, les technologies et l'éducation afin de partager des expériences, renforcer les liens entre les deux peuples et créer une base pour une coopération plus approfondie.

En outre, les deux parties ont exprimé leur souhait de signer prochainement une lettre d'intention sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Binh Duong et Santa Fe.

Durant son séjour, la délégation de Binh Duong a rencontré des responsables de la Chambre de commerce MERCOSUR (Marché commun de l'Amérique du Sud) - ASEAN et l'ambassadeur du Vietnam en Argentine Duong Quoc Thanh.

Elle est également allée déposer une gerbe de fleurs au pied du buste du Président Hô Chi Minh à Buenos Aires. -VNA