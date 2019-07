Binh Duong, 31 juillet (VNA) - La province de Binh Duong (Sud) s'emploiera activement à dégager rapidement les obstacles des entreprises sud-coréennes, a déclaré le président du comité populaire provincial, Tran Thanh Liem, lors d'un dialogue avec des entreprises sud-coréennes, le 30 juillet.

Panorama du dialogue. Photo : VNA

Les autorités locales ont dissipé un certain nombre de préoccupations soulevées par les entreprises sud-coréennes concernant les infrastructures de transport, la fourniture d'électricité et la mise à disposition de ressources humaines de haute qualité.Parmi les plus de 3.650 entreprises étrangères investissant à Binh Duong, les entreprises sud-coréennes se classent au cinquième rang avec 734 projets d'une valeur de 3,13 milliards de dollars, principalement dans les domaines du textile-habillement, de la chaussure, de la fabrication de produits auxiliaires pour l'industrie automobile, des soins de santé, de la pharmacie et de la transformation des aliments. .Au cours des six premiers mois de cette année, les entreprises sud-coréennes ont enregistré un investissement de plus de 89,1 millions de dollars.Selon Nguyen Thanh Truc, directeur du service provincial du Plan et de l’Investissement, au premier semestre de l’année, Binh Duong a attiré plus de 1,45 milliard de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) en provenance de 32 pays et territoires, soit une augmentation de 70% en glissement annuel, dépassant l'objectif annuel de 3,5%.À ce jour, la province a attiré plus de 3.650 projets d’IDE d’une valeur totale de plus de 33,8 milliards de dollars provenant de 64 pays et territoires, se classant au troisième rang national en termes d’attraction d’investissements étrangers, a-t-il ajouté.Pour obtenir ces résultats, Binh Duong a concentré ses investissements sur le développement des transports et a créé une connexion favorable entre les centres urbains, les zones résidentielles et les parcs industriels de Ho Chi Minh-Ville, du delta du Mékong, de la région du Nam Bô oriental et du sud du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), a-t-il déclaré. – VNA