Binh Duong (VNA) – En janvier, la province de Binh Duong (Sud) a attiré plus de 170,5 millions de dollars d’investissement direct étranger, essentiellement dans l’industrie auxiliaire.

Photo : internet

Binh Duong continue d’accorder des priorités au développement des projets de haute technologie, respectueuses de l'environnement et économes en énergie.

La province a investi dans la construction de la zone industrielle de Bau Bang d’une superficie de plus de 1.000 ha afin d’attirer davantage de projets d’investissement étranger.

La province de Ba Ria—Vung Tau a également délivré au début de ce mois la licence à 5 projets réunissant un fonds inscrit de plus de 109 millions de dollars et 1.500 milliards de dongs. Le plus important, dans le secteur de l’industrie auxiliaire et d' un fonds inscrit de 45,6 millions de dollars, est de la compagnie japonaise Arakawa Chemical Industrie. – VNA