Ville de Thu Dau Mot, province de Binh Duong . Photo: VNA

New York (VNA) - Binh Duong figure dans la liste des sept communautés intelligentes exemplaires du monde élues le 1er juillet (heure vietnamien) lors du Forum des communautés intelligentes (ICF) 2021.

Les communautés dans le top 7 ont été sélectionné parmi les membres de la liste "Smart 21" de l'IFC qui répertorie le top 21 mondial des villes intelligentes. C'est la première fois que Binh Duong figure dans le top 7 et la troisième fois dans la liste "Smart 21".

Le Top 7 représente des modèles de transformation économique et sociale au 21e siècle. Chaque communauté illustre les meilleures pratiques en matière de déploiement et d'utilisation du haut débit, de développement de la main-d'œuvre, d'innovation, d'inclusion numérique et de plaidoyer qui offrent des leçons aux régions, villes, villages et villages du monde entier. Ils tracent de nouvelles voies vers une prospérité durable pour leurs citoyens, entreprises et institutions.

En octobre 2018, Binh Duong était la première localité vietnamienne à entrer dans la liste Smart21 de l’ICF et est officiellement devenue membre de ce Forum. En octobre 2019, elle a été classée pour la deuxième fois dans cette liste.

L’ICF est un organisme à but non lucratif situé à New York, qui étudie le développement des villes du 21e siècle. Ce groupe de réflexion indépendant est voué à la création d’emplois et au développement de l’économie numérique. L’ICF, centré essentiellement sur la recherche, les conférences, les services-conseils, les services éducatifs et un concours annuel, identifie et partage les meilleures pratiques de développement des villes intelligentes. -VNA