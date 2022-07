Photo d'illustration: VNA

Binh Duong (VNA) - Au premier semestre, le chiffre d'affaires des exportations de marchandises de la province de Binh Duong (Sud) était estimé à près de 19 milliards de dollars, et celui des importations, 12,7 milliards de dollars.

La province a ainsi affiché un excédent commercial record de plus de 6 milliards de dollars.

Les États-Unis, l'Union européenne, la République de Corée et le Japon, Taïwan (Chine) et Hong Kong (Chine) ont été les plus grands débouchés pendant cette période.

Le Produit intérieur brut régional (PIBR) a augmenté de 6,84% en rythme annuel.

Depuis le début de l'année, Binh Duong a enregistré 3.309 entreprises nouvellement créées avec un capital social total de 21.257 milliards de dongs (911 millions de dollars). -VNA