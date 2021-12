Photo d'illustration : baodautu.vn



Binh Duong (VNA) – Le président du Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud), Vo Van Minh, s'est engagé à créer les conditions les plus favorables aux investisseurs étrangers, dont les Américains, et à maintenir régulièrement les dialogues avec le milieu des affaires dans et hors du pays.



Lors d’un webinaire sur la promotion de l’investissement avec les États-Unis tenue jeudi soir, Vo Van Minh a affirmé que dans le contexte de COVID-19, les autorités provinciales s’efforçaient de favoriser la reprise économique.

Panorama du webinaire. Photo : VNA





Avec 4.016 projets de 65 pays et territoires cumulant un montant total de 37 milliards de dollars, Binh Duong se classe actuellement au deuxième rang en termes d'attraction d'investissements directs étrangers (IDE), juste derrière Ho Chi Minh-Ville, a-t-il fait savoir, ajoutant que les États-Unis avaient versé plus de 911 millions de dollars dans 128 projets dans la province.



Dawn Townsend, directrice de la division du commerce international du Département du développement économique de Géorgie, a déclaré apprécier le climat de l’investissement du Vietnam. Le pays est une destination attrayante de plusieurs entreprises, a-t-elle souligné, avant d’estimer que cet événement était une opportunité pour les entreprises de s’informer sur Binh Duong.



Binh Duong privilégie actuellement les investissements dans les secteurs de hautes technologies, respectueux de l’environnement, des services financiers, les logistiques, etc. -VNA