Hanoi, 5 juillet (VNA) – Au cours du premier semestre de l’année, la province de Binh Duong (Sud) a attiré plus de 1,3 milliard de dollars d’investissement direct étranger (IDE), dont 953 millions de dollars (plus de 81%) d’investissement dans les zones industrielles de la province.

Photo : VNA

Ainsi, à ce jour, Binh Duong a séduit 3.629 projets d’IDE, réunissant un fonds inscrit de plus de 33,6 milliards de dollars.

Cette province dispose actuellement de 29 zones industrielles couvrant une superficie de 12.743 ha.

Pour la période 2016-2020, Binh Duong veut attirer plus d'IDE afin de créer des percées dans l'industrie, les services et l'agriculture high-tech, a déclaré le président du Comité populaire provincial Tran Thanh Liem.



Tran Thanh Liem a noté que la province appellait les entreprises à invertir dans les services de haute qualité, les industries à forte valeur ajoutée et respectueuses de l'environnement.



En outre, la localité prévoit également d'attirer plus de 7 milliards de dollars d'IDE et 110.000 milliards de dôngs des investisseurs nationaux, a-t-il ajouté.



Pour atteindre ces objectifs, le Comité populaire provincial continuera d'améliorer les politiques d'attrait des investissements et de prendre des mesures pour soutenir les entreprises et les aider à résoudre leurs difficultés.- VNA