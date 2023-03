Une ZI à Binh Duong. Photo : VNA

Signature de mémorandums de coopération lors de l'événement. Photo : VNA

Binh Duong (VNA) - La province de Binh Duong (Sud) est appelée à s’orienter vers des modèles industriels, urbains et de service intelligents, associés aux sciences, aux technologies et à l’innovation, afin de faire augmenter la productivité du travail et de se progresser dans la chaîne de valeur industrielle.C’est en ces termes que s’est déclaré le vice-Premier ministre Lê Minh Khai lors d’un événement sur le développement de Binh Duong, organisé le 25 mars dernier par le Comité populaire provincial et la Compagnie générale d'investissement et de développement industriel de Binh Duong (Becamex IDC).A cette occasion, le Comité populaire provincial de Binh Duong a remis des licences d’investissement à plusieurs projets et a signé des mémorandums de coopération avec Sun Group et la société par actions FPT. De son côté, Becamex IDC a signé avec le groupe DeoCa un accord de coopération concernant le développement d’infrastructures de transport.Pour l’heure, Binh Duong recense 29 zones industrielles (ZI) s’étendant sur une superficie de près de 13.000ha.Au cours des deux premiers mois de 2023, Binh Duong a attiré plus de 340 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), soit 44 % à la même période de 2022.-VNA