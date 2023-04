Binh Dinh (VNA) - L’Association du tourisme de la province de Binh Dinh a signé mercredi 29 mars un accord de coopération avec ses homologues de huit localités côtières du Nord et septentrionales du Centre dans le but de faire de Binh Dinh une destination phare du Vietnam et de la région.

Lors de l'événement. Photo: binhdinh.gov.vn

Dans le cadre de cet accord, les associations touristiques de la ville de Hai Phong et des provinces de Thai Binh, Nam Dinh, Thanh Hoa, Hai Duong, Quang Ninh, Ninh Binh et Quang Binh donneront des conseils et aideront Binh Dinh à élaborer et à mettre en œuvre des plans de promotion touristique.



En particulier, les agences de voyage des huit localités contribueront à développer l’image de Binh Dinh en tant que destination attrayante, à aider les unités touristiques locales à participer à des foires et expositions et à populariser le tourisme via des clubs de correspondants de voyage et des événements de promotion.



