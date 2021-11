Binh Dinh (VNA) – La province de Binh Dinh (Centre) reste un pôle d’attraction pour les investisseurs vietnamiens et étrangers malgré l’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19, selon le directeur du Centre de promotion des investissements de la province de Binh Dinh, Nguyên Bay.

Des ouvriers travaillant chez Hoa Cong Garment Import Export Co. Ltd. dans la cité municipale de An Nhon, dans la province de Binh Dinh. Photo: VNA



La province a jusqu’à présent attiré plus de 72,5 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) et plus de 71.000 milliards de dôngs (3,1 milliards de dollars) d’investissements nationaux.

Plus précisément, plus de 40,34 millions de dollars ont été injectés dans des projets d’IDE nouvellement autorisés, tandis que 32,23 millions de dollars sont engagés dans des projets en activité.

En outre, des investisseurs étrangers se sont inscrits pour injecter plus de 17,14 millions de dollars dans d’autres projets à Binh Dinh.

La province a attiré 76 projets avec un capital total de près de 43.500 milliards de dôngs et des investissements supplémentaires pour 12 autres avec un montant total de 27.500 milliards de dôngs.

Le secteur industriel a attiré le plus de capitaux avec 44 projets, représentant 55,6% du total des projets, suivi par l’immobilier, la construction et les infrastructures avec 31,6% et le commerce, les services et le secteur agricole avec 12,8%.

Les localités les plus attractives pour les investisseurs sont la ville de Quy Nhon, les cités municipales de Hoài Nhon et An Nhon, et les districts de Tuy Phuoc et Tây Son.

La province procède à une réforme administrative pour réduire les délais de règlement des procédures d’investissement de 32 jours à 25 jours. Elle s’efforce d’augmenter les investissements dans les transports et les infrastructures économiques. – VNA