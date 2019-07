La ville de Quy Nhon. Photo: Internet

Binh Dinh (VNA) – Au premier semestre, 20 nouveaux projets, cumulant de 15.000 milliards de dongs (652,17 millions de dollars) de capitaux, ont été autorisés à Binh Dinh (Centre), a informé Ho Quoc Dung, président du comité populaire provincial, lors d’une conférence organisée le 8 juillet.

Sur ce total, deux projets d’investissement direct étranger (IDE), d’un montant de plus de 72 millions de dollars, se sont vu attribuer la licence. Ainsi, Binh Dinh recense désormais 78 projets d’IDE, représentant 724,3 millions de dollars de capitaux enregistrés.

S’agissant du secteur touristique, la province a accueilli près de 2,6 millions de touristes (+22,8% sur un an), dont 220.000 étrangers (+49,1%) et réalisé une recette touristique de 2.803 milliards de dongs (+49,2%).

Le secteur touristique provincial a connu une croissance impressionnante - de plus de 20% - ces trois dernières années. La ville de Quy Nhon devient une destination attrayante pour les touristes vietnamiens et étrangers.

Les autorités provinciales intensifieront les activités de promotion et de coopération avec d’autres localités ainsi que favoriser la mise en service d'établissements d’hébergement de haute qualité à Quy Nhon, a souligné Ho Quoc Dung.

Au cours des six premiers mois, le produit intérieur brut régional (GRDP) de Binh Dinh est estimé à 24.558 milliards de dongs, soit une croissance de 6,7% en glissement annuel. Les recettes budgétaires provinciales ont atteint 5.900 milliards de dongs, soit 78,1% des objectifs fixés et une hausse de 54% sur un an. -VNA