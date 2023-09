Le Vietnam-UK Network (VUKN) a organisé le 7 septembre à Londres un concert pour célébrer le 10e anniversaire de sa fondation et le 50e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

L'équipe vietnamienne des moins de 23 ans (U23) a remporté une victoire éclatante de 6-0 contre Guam lors de son premier match du groupe C des éliminatoires du Championnat d'Asie de football U23 en 2024.

La Fédération de football du Vietnam (FFV) et LaLiga, le plus grand écosystème du football au monde, ont signé mrecredi 6 septembre à Hanoi un protocome d’accord d’ici juin 2026, en vue de développer le football professionnel et communautaire.