Hanoi, 30 juin (VNA) - Au premier semestre 2021, deux vagues épidémiques de COVID-19 ont eu un impact plus grave sur l'économie vietnamienne, l'épidémie ayant pénétré dans des zones de production concentrées de localités clés.

Production de crevettes pour l'exportation. Photo : VNA

Cependant, le produit intérieur brut (PIB) au cours des 6 premiers mois de l’année a encore augmenté, de 5,64 %, et le chiffre d'affaires à l'exportation a crû de 28,4 % en glissement annuel.

Bien que ce taux de croissance du PIB soit inférieur à l'objectif fixé dans la Résolution du gouvernement, il est bien supérieur au taux de 1,82% enregistré au cours de la même période de 2020. Ce résultat montre l'efficacité des politiques, stratégies, direction drastique et créative du niveau central au local pour promouvoir «le double objectif » d'à la fois prévenir les épidémies et assurer le développement socio-économique.

Photo d'illustration : VNA

Lors de la récente conférence en ligne sur la prévention et le contrôle du COVID-19, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux secteurs et aux localités de mettre en œuvre des solutions pour prévenir l'épidémie avec comme mot d'ordre de prendre soin et protéger la santé des personnes, et en même temps de maintenir les activités de production et d'affaires stables.

Les actions, Résolutions et documents du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement émis dès l'apparition de l'épidémie au Vietnam ont été efficaces dans la prévention et le contrôle de l'épidémie, contribuant à promouvoir le développement socio-économique.

Grâce à une série de documents ci-dessus, le PIB du Vietnam au premier trimestre 2021 a de nouveau fortement augmenté de 4,48 %, supérieur aux taux de 3,82 % au cours de la même période de l'année dernière.

Avant les évolutions de l'épidémie de COVID-19, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam n'avait pas choisi une solution facile qui pourrait affecter la vie des gens et le développement socio-économique. En conséquence, le Vietnam ne bloquera que les zones touchées par l'épidémie, appliquera la distanciation dans les zones à haut risque, assurera le maintien d'une vie normale, avec le vaccin comme une solution fondamentale, à long terme, décisive et stratégique pour se débarrasser du COVID-19.

Actuellement, le Vietnam promeut fortement la stratégie vaccinale et s'efforcera d'atteindre l'immunité communautaire d'ici fin 2021- début 2022. Parallèlement à la mise en œuvre urgente de la stratégie vaccinale, le Vietnam s'efforcera toujours d'atteindre l'objectif de croissance économique de 6,5% fixé en début d'année.

Selon Andrew Jeffries, directeur de pays de la Banque asiatique de développement (BAD) pour le Vietnam, le Vietnam a les conditions pour réaliser ce double objectif de prévention de l'épidémie et de croissance économique.

Cependant, afin d'atteindre l'objectif de croissance économique de 6,5% cette année, le Vietnam est confronté à de nombreux défis tels que la lenteur du décaissement des investissements publics en raison de l'influence de l'épidémie et le prix élevé des matières premières.

Pour favoriser la production et les affaires au cours des derniers mois de l'année, le ministère du Plan et de l'Investissement vient de proposer au gouvernement une série de mécanismes pour soutenir les entreprises confrontées à des difficultés.

Suivant les directives du Premier ministre, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales est en train de finaliser le projet de résolution sur les politiques de soutien aux employés et employeurs confrontés à des difficultés dues à la pandémie, d'une valeur totale de plus de 27.300 milliards de dongs ( près de 1,2 milliard de dollars).

Le ministère des Finances a également publié le 24 juin une circulaire sur la poursuite de la réduction de 29 frais et charges pour les particuliers et les entreprises effectués en 2020 et au premier semestre de 2021.

En ce qui concerne le capital, le gouverneur adjoint de la Banque d'État Dao Minh Tu a déclaré que la Banque ordonnera aux organismes de crédit de se concentrer sur les domaines prioritaires et de production, et en même temps de contrôler strictement le crédit pour les zones à risque.

La Banque d'État du Vietnam continue de mettre en œuvre des mesures pour lever les difficultés d'accès au crédit bancaire et créer des conditions favorables aux entreprises et aux particuliers pour emprunter.- VNA