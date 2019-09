Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue visite les stands des provinces lors de la conférence. (Photo: VNA)

Bac Lieu (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a présidé ce samedi matin dans la province de Bac Liêu une conférence destinée à faire le bilan de dix ans de mise en oeuvre du programme national d’instauration de la nouvelle Ruralité dans les régions du Sud-Est et du delta du Mékong.

Vuong Dinh Hue a souligné l'importance d'une approche centrée sur l'individu pour réussir à construire la nouvelle Ruralité et a reconnu les résultats apportés aux régions par le programme, en soulignant les impacts positifs sur la vie des résidents ruraux et les efforts de réduction de la pauvreté.

Il a demandé à chaque localité de passer en revue leurs résultats et de définir une orientation appropriée pour la nouvelle période.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a souligné que les localités doivent privilégier la qualité lors de la reconnaissance des localités répondant aux critères de la nouvelle Ruralité.

Le Quoc Doanh, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré qu'après neuf ans de mise en œuvre du programme, 874 communes et 30 districts ont été reconnues comme répondant aux normes de la nouvelle Ruralité, notamment toutes les communes des provinces de Dong Nai et Binh Duong reconnues.

Avec plus de 932 milliards de dongs (40 milliards d’USD) investis dans le programme d’édification de la nouvelle Ruralité dans ces deux régions, leurs infrastructures ont été considérablement améliorées et leur niveau de vie considérablement amélioré..., a ajouté Le Dang Doanh. -VNA