La province de Bac Ninh (Nord) a réexaminé le 13 avril les préparatifs pour les épreuves de boxe et de kickboxing dans le cadre des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Des représentants du Service de la culture, des sports et du tourisme de Phu Tho et de la FFV ont travaillé pour assurer le succès du match amical entre l'équipe U23 du Vietnam et l'équipe sud-coréenne U20