Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Salon METALEX Vietnam 2020 et le Salon sur l’industrie auxiliaire 2022 auront lieu du 6 au 8 octobreà Hô Chi Minh-Ville.

L’information a été publiée le 5 août lors d’une conférence de presse organisée par l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et le Centre pour le développement des industries auxiliaires de Hô Chi Minh-Ville (CSID) et la société RX Tradex Vietnam.

Ces expositions réuniront plus de 250 marques de 20 pays et territoires. Elles présenteront des machines, équipements modernes au service du façonnage de métaux, des technologies et de nouveaux matériaux de soudage…

Parallèlement aux activités de présentation de produits et de connexion commerciale, dans le cadre de ces expositions, auront lieu d'autres événements notamment un séminaire "Application de la fabrication additive dans le traitement mécanique - impression 3D métal", la classe des ingénieurs talentueux, la finale du concours d'habiletés de soudeur...-VNA