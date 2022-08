Affiche du film "Nise - Le coeur de la folie" (photo: NDEL)

Hanoï (VNA) - Une Semaine du cinéma brésilien sera organisée à l'Institut d'échange culturel avec la France (IDECAF) à Ho Chi Minh-Ville du 7 au 11 novembre, par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'ambassade du Brésil au Vietnam.



L'événement présentera aux cinéphiles de la ville cinq films, à savoir "Rio 2096: une histoire d'amour et de fureur", "Trinta", "Jules et Dolores", "Copains" et "Nise - Le cœur de la folie".



Ces films, variés en termes de catégories - romance, drame, comédie, aventure et biopic - offriront aux cinéphiles un regard complet sur la vie et la culture brésiliennes.



Cette semaine spéciale vise à faire découvrir au public vietnamien la terre et le peuple brésiliens tout en renforçant les échanges culturels entre les deux pays.



Un événement similaire avait été organisé à Hanoi, au Centre national du cinéma, du 9 au 13 mai.-CPV/VNA