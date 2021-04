L'art de la danse contemporaine vietnamienne est très apprécié. Photo : VNA

Hanoi, 15 avril (VNA) - Than (Exclamation), un spectacle spécial de danse contemporaine combiné à l'art du spectacle vietnamien tuông -théâtre classique vietnamien-, aura lieu le 15 mai au théâtre Tuoi Tre (jeunesse) de Hanoi.

L'artiste Nguyen Duy Thanh, le chorégraphe du spectacle, a révélé que le gala était inspiré de l'art populaire vietnamien traditionnel, connu sous le nom de Tuông, qui présente une danse liée au titre du spectacle.

D'une durée d'environ 50 minutes, le spectacle a été développé Nguyen Duy Thanh et son équipe technique pendant plus d'un an et aurait dû être présentée en 2020, mais a été retardée à ce jour en raison de la pandémie de COVID-19.

Nguyen Duy Thanh est l'un des artistes d'art contemporain renommés de Hanoi. Forte de sa passion pour la danse hip hop, il a consacré plus de 17 ans à une carrière de danseuse. Il est le premier artiste vietnamien à combiner le hip hop avec d'autres manifestations asiatiques traditionnelles et contemporaines.

Outre la scène montée en inspirant aux éléments décoratifs de l’art de tuông, d'autres éléments tels que la musique, les mouvements de danse montreront également les caractéristiques les plus uniques du théâtre classique vietnamien, de sorte que l'ensemble du spectacle sera rempli de caractère de cet art folklorique. En particulièrement, la musique, il y aura la coordination entre l'artiste de musique électronique Luong Hue Trinh et l'artiste émérite Luong Van Quy venu du Théâtre national vietnamien de Tuong qui est responsable de la batterie en direct sur la scène. L'équipage d’artistes souhaite apporter au public les émotions les plus sincères.

En plus, le spectacle attirera la participation de trois danseurs talentueux que sont Tran Ngoc Minh, Dao Nhat Vy et Vu Ngoc Bao pour apporter des éléments intéressants et nouveaux au spectacle.

Nguyen Duy Thanh a collaboré avec de nombreux artistes célèbres nationaux et internationaux tels que Tran Ly Ly, Arco Renz, Heiner Goebbels ...; a remporté de nombreux prix individuels pour le Hip hop et la danse contemporaine en Asie et dans le monde...-VNA