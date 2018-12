Ho Chi Minh-Ville, 18 décembre (VNA) - Le Salon international des cosmétiques et de la beauté du Mékong (Mekong Beauty et Vietbeauty 2019) aura lieu du 22 au 24 août 2019 au Centre des conférences et des expositions de Sai Gon (SECC), dans le 7e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

Les produits cosmétiques sud-coréens "envahissent" le Vietnam.

Coorganisé par la société des expositions Informa UBM et la compagnie vietnamienne VINEXAD, cet événement réunira plus de 450 d’entreprises venues de l’Europe, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Malaisie, de Singapour, de la Nouvelle Zélande, de la Malaisie, du Japon et du Vietnam.

Ces entreprises opèrent dans tous les secteurs de l'industrie des cosmétiques et de la beauté : emballage, fabrication sous contrat (OEM), matériaux, services, aromates (matériel et produits finis), Wellness & Spa, produits de soins capillaires et de santé…

En particulier, Mekong Beauty Show 2019 consacrera une zone spéciale pour des produits bio respectueux de l’environnement.

Selon les experts, le Vietnam est un marché de vente au détail prometteur avec un PIB estimé à 220 milliards de dollars et une population jeune de plus de 90 millions de personnes. En 2017, le Vietnam s’est classé 6e parmi les marchés de détail les plus attrayants du globe, selon l'Indice mondial de développement de la vente de détail (GRDI) établi par le groupe de consultants américain A. T. Kearney. Chaque année, plus de 2.000 spas sont créés au Vietnam et chaque Vietnamien dépense en moyen 4 dollars par an pour des produits cosmétiques.

La valeur d’import-export des produits cosmétiques au Vietnam est passée de 3 milliards de dollars en 2016 à 6 milliards en 2017. –VNA