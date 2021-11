Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'exposition internationale sur l'industrie alimentaire vietnamienne (Vietnam Foodexpo 2021), l'événement le plus important et le plus complet de ce secteur dans le pays, sera organisée virtuellement du 7 au 11 décembre sur le site web: https://e.foodexpo.vn/.

L'activité fait partie d'un programme national annuel de promotion commerciale dirigé par le ministère de l'Industrie et du Commerce.

L'information a été publiée lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Hanoï par Le Hoang Tai, directeur adjoint de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Avec le thème qui met en lumière les produits agricoles et alimentaires, l'événement se concentre sur la discussion de la perspective d'autonomisation de l'industrie alimentaire vietnamienne, des solutions pour aider les entreprises du secteur à répondre aux changements de la demande et aux tendances du marché mondial dans le nouveau contexte.

Photo: VNA

L'exposition comprendra 300 stands virtuels qui offriront des images et des documents vivants et divers outils d'interaction tels qu'appels vidéo, boîte de discussion et conférences.

Avec la participation de plus de 20 villes et provinces à travers le pays et d'un grand nombre d'entreprises nationales et internationales des secteurs de la transformation alimentaire, de l'agriculture et de la pêche, l'événement devrait faciliter plus de 5.000 transactions.

Dans le cadre de l'exposition, une série de conférences et d'ateliers seront organisés, dont le Vietnam Food Forum 2021 prévu le 7 décembre.-VNA