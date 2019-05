Le Sommet d’affaires États-Unis – Vietnam 2018. Photo: cand

Hanoi (VNA) - La Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), en collaboration avec la Chambre de Commerce américaine (AMCHAM), organisera le 10 mai à Hanoi le Sommet d’affaires États-Unis – Vietnam 2019, ce à l’occasion du 25e anniversaire de la normalisation des relations économiques entre les deux pays.



Cet événement important vise à renforcer les relations économiques bilatérales sur la base de la dynamique positive actuelle. A cette occasion sera présenté le Livre blanc conjoint proposant un cadre spécifique pour accélérer le commerce et les investissements bilatéraux.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc devrait prononcer un discours à cet évènement. En outre, des dirigeants du secteur privé des États-Unis, du Vietnam et de nombreux pays y participeront. Les principaux sujets comprendront le renforcement de l’économie numérique, la réponse aux besoins du développement énergétique, la promotion de l’économie créative, la dynamique du commerce mondial et la compétitivité.



Si, en 1995 - année de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Etats-Unis, le commerce bilatéral n’était que 450 millions de dollars, il est passé en 2018 à 60 milliards de dollars, soit 133 fois plus.



Les États-Unis ont maintenu leur position de principal partenaire à l'exportation du Vietnam, représentant 20% de la valeur totale des exportations nationales. La plus grande économie mondiale est également le 5e fournisseur de biens au Vietnam, représentant 5% des importations nationales.



Les Etats-Unis se classent au 3e rang parmi les plus de 200 pays et territoires ayant des relations commerciales avec le Vietnam (après la Chine et la Corée du Sud).



Depuis de nombreuses années, le Vietnam a toujours maintenu un excédent commercial avec les États-Unis, notamment en 2018, avec près de 35 milliards de dollars.



Les exportations vers les États-Unis au cours des premiers mois de 2019 ont continué d'augmenter. Selon le Département général de douanes, entre janvier et avril, la valeur d’import-export a atteint 22 milliards de dollars, dont 17,8 milliards d’exportations vietnamiennes (+28,4% sur un an) et 4,2 milliards d’importations (+14,3%). -CPV/VNA