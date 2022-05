Lors de la conférence de presse tenue le 18 mai.Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le premier Sommet de Blockchain du Vietnam 2022 aura lieu les 21 et 22 juillet à Hanoï, a annoncé la vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA), Nguyen Thi Thu Giang, lors d'une conférence de presse tenue le 18 mai.

Organisé pour la première fois par la VINASA et l’Association de Blockchain du Vietnam, le sommet devrait être une destination annuelle prestigieuse dans la série des événements de Blockchain dans le monde et attirer plus de 2.500 délégués nationaux et internationaux et plus de 15.000 suiveurs sur les plateformes en ligne.

Dans le cadre du sommet, il y aura des sessions thématiques, discutant des tendances de développement, des politiques, démontrant les dernières solutions technologiques avec les applications Blockchain, une exposition d'excellents projets et plateformes de Blockchain, les opportunités de connexions d'investissement en la matière.

Selon Fortune Business Insights, le marché mondial de Blockchain évalué à 4,67 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 7,18 milliards de dollars cette année et 163,83 milliards de dollars en 2029.

Actuellement, le Vietnam est un point lumineux sur la carte du monde avec un grand nombre de projets de Blockchain et un niveau de ressources humaines élevé. - VNA