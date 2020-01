Le président de l’Association des compositeurs du Vietnam, Do Hong Quan (debout) lors du point presse tenu le 6 janvier à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le premier festival international de musique-Ha Long 2020 placé sur le thème « Ha Long, irradiation et intégration » aura lieu les 10 et 11 janvier.

Cette information vient d’être communiquée lors d’un point presse tenu le 6 janvier à Hanoï.

Organisé par le Comité populaire de la province de Quang Ninh, le Service provincial de la culture et des sports et l’Association des compositeurs du Vietnam, ce festival attirera plus de 100 artistes vietnamiens et étrangers (du Kazakhstan, du Japon et de la Chine).

Selon le président de l’Association des compositeurs du Vietnam, Do Hong Quan, ce festival sera un banquet de musiques (rock, pop, folklorique contemporaine…) lors des premiers jours de l’an 2020.

Cette fête promouvra les relations de coopération artistique et présentera aux mélomanes du pays de nouvelles compositions musicales de qualité du Vietnam et du monde, a insisté M. Do Hong Quan.

Selon Tran Tien Dung, directeur adjoint du Service provincial de la culture et des sports, ce festival devrait être organisé annuellement.-VNA