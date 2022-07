Conférence de presse annonçant le Forum de coopération Vietnam - République de Corée VIKO30 . Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le Forum de coopération Vietnam - République de Corée VIKO30 est prévu du 22 au 24 juillet à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, a informé l'Association de liaison avec les Vietnamiens résidant à l'étranger lors d'une conférence de presse tenue le 14 juillet.

Le forum, qui fait partie de la série d'événements marquant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, fournira une plate-forme pour présenter les potentiels, les avantages et les politiques d'investissement et d'affaires du Vietnam, ainsi que promouvoir l'image, la culture et le peuple vietnamiens auprès des amis internationaux.

De nombreux événements de jumelage d'entreprises et conférences sur la facilitation du commerce et de l'investissement pour les entreprises de deux pays sont prévus, ainsi qu'une exposition sur la technologie, un programmes d'échanges culturels et un meeting célébrant le 30e anniversaires des relations diplomatiques.

Ce programme sera marqué par la présence de dirigeants du Parti, de l'État et de localités du Vietnam, ainsi que de plus de 30 associations. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web: Viko30.com. -VNA