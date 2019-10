Affiche du festival (Photo: VNA)

Hanoï (VNA) - Le film primé "Land of mine" ouvrira le Festival du film danois qui se tiendra à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville du 26 au 31 octobre.



Réalisé par Martin Zandvliet, ce film a remporté de nombreux prix, notamment le World Cinema Audience Award de l'American Film Institute, Meilleur film danois aux Prix Bodil de l'Association danoise des critiques de cinéma et Meilleur directeur de la photographie et Meilleur design de costumes aux Prix du cinéma européen.



Il a également été nominé pour le meilleur film en langue étrangère aux Oscars.



"Land of mine" est l'un des six films présentés au cours de la Semaine du film danois. Parmi les autres films figurent Across the Water; Key House Mirror; A Hijacking; Long Story Short et The Hunt.



À l'exception de A Hijacking et de The Hunt, les films restants sont présentés pour la première fois à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville.



The Hunt met en scène le célèbre acteur Mads Mikkelsen. Il a joué dans le blockbuster américain Roi Arthur en 2004, ainsi que dans Casino Royale et Rogue One: A Star Wars Story.



La cérémonie d’ouverture sera à 20h au Centre national du film de Hanoi, au 87 rue Lang Ha, le 26 octobre, et au Cinestar, 135 rue Hai Ba Trung, du 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville, le 27 octobre.



Les films seront projetés dans leur langue d'origine avec des sous-titres en anglais et vietnamien.



À Hanoi, des billets gratuits sont disponibles à l'ambassade du Danemark au 7ème étage du bâtiment BIDV, au 194 rue Tran Quang Khai ; et au café O Kia Hanoi au 639/39/39 rue Hoang Hoa Tham ou à l’Art Space au 360 rue La Thanh Street.



À Ho Chi Minh-Ville, les gens peuvent se procurer des billets au Cinestar ou en ligne à l’adresse www.cinestar.com.vn ou www.123phim.vn à partir du 20 octobre. -CPV/VNA