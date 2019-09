Conférence de presse sur le 7e salon international d'ingénierie de précision, de machines-outils et d'usinage (MTA Hanoi 2019). Photo : VNA

Bientôt le 7e salon international d'ingénierie de précision, de machines-outils et d'usinage à Hanoi

Hanoi (VNA) – Le 7e salon international d'ingénierie de précision, de machines-outils et d'usinage (MTA Hanoi 2019) aura lieu du 16 au 18 octobre au Centre des expositions internationales ICE à Hanoi.

L’information a été rendue publique lors d’une conférence de presse sur ce salon organisée le 20 septembre à Hanoi par la Compagnie d'organisation d’expositions de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (Vietcham Expo) et Informa Markets, fournisseur à l'industrie des plates-formes commerciales rassemblant des acheteurs et des vendeurs du monde entier par le biais d'une série d'événements.

MTA Hanoi 2019 réunira 158 entreprises de 15 pays et territoires réputés dans ce secteur tels que Royaume-Uni, République tchèque, Taïwan (Chine), Allemagne, République de Corée, Indonésie, Malaisie…

Il s’agit d’une bonne opportunité pour les entreprises de rechercher des partenariats et de se renseigner sur les occasions d’investissement dans le futur.

Dans le cadre de MTA Hanoi 2019, une kyrielle de séminaires spécialisés dans l'ingénierie de précision seront organisés avec la participation des experts en ce secteur.

MTA Hanoi 2019 a pour la première fois un espace intitulé "We Are Industry 4.0". Il s’agit d’une destination à ne pas manquer pour les producteurs des machines-outils, les ingénieurs pour se renseigner de la technologie 4.0 et appliquer des solutions technologiques appropriées à chaque entreprise. –VNA