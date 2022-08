Photo : VNA

Quang Nam (VNA) - Le 18e échange culturel Hoi An - Japon aura lieu du 26 au 28 août dans l'ancienne ville de Hoi An, province de Quang Nam (Centre).

Cet événement annuel vise à promouvoir la coopération et les échanges dans le domaine culturel entre Hoi An et les organisations, particuliers et localités japonais.

Sont prévues de nombreuses activités attrayantes dont la cérémonie d'ouverture prévue à 19h30 le 26 août au jardin de sculptures d'An Hoi, à Hoi An, avec la participation de plusieurs artistes vietnamiens et japonais.

A cette occasion, une Maison de la culture japonaise sera inaugurée au 6 rue Nguyen Thi Minh Khai dans la ville de Hoi An. Les visiteurs pourront y trouver des publications culturelles et des informations touristiques des villes japonaises entretenant des relations avec Hoi An. Ils pourront également y découvrir la cérémonie du thé japonaise, l’origami (art japonais du pliage de papier), ainsi que des poupées chasseuses de pluie…

Par la même occasion, une course de « ghe ngang » (pirogues) sera organisée sur la rivière Hoai, de même qu’un concours de Cosplay, un espace de spécialités culinaires vietnamiennes et japonaises, des jeux et démonstrations de calligraphie, etc.- VNA