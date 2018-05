Photo d'illustration : http://cinet.vn



Hanoï (VNA) - La septième édition des Journées de la littérature européenne revient au Vietnam sous le nouveau nom « La journée des livres européens 2018 » avec la participation d’une dizaine de pays comprenant l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, l’Espagne, la Suède, la République tchèque, l’Italie et la Belgique.



L’événement a pour but d’aider les lecteurs vietnamiens à mieux appréhender la littérature européenne et à resserrer l’amitié et la solidarité entre le Vietnam et les pays européens.



À Hanoï, la Journées des livres européens se tiendra du 5 au 17 mai à l’ambassade de la République tchèque, à l’Institut Goethe de Hanoi, à l'Institut français de Hanoi, au centre culturel italien Casa Italia et au Village de l'Europe. La cérémonie d’ouverture et de remis des prix de la littérature européenne aura lieu à 9h le 5 mai au parc de Ly Thai Tô, dans le centre-ville de Hanoi.



À Hô Chi Minh-Ville, l’événement se tiendra du 12 au 20 mai. La cérémonie d’ouverture sera organisée à 9h le 13 mai dans la rue des livres de Nguyên Van Binh. -NDEL/VNA