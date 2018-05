L’ambassadeur du Vietnam en Italie, Cao Chinh Thien (droite) et le maire de la ville italienne Palerme, Leoluca Orlando. Photo : VNA

Rome (VNA) – Les autorités de la ville de Palerme, chef-lieu et plus grande ville de la région autonome de Sicile sont prêtes à coopérer avec l’ambassade du Vietnam en Italie pour organiser le plus tôt possible la Journée de présentation sur le Vietnam.

L’information a été donnée à l’issue de la séance de travail tenue le 5 mai entre l’ambassadeur du Vietnam en Italie, Cao Chinh Thien et le maire de la ville italienne Palerme, Leoluca Orlando.

Ainsi, dans le cadre de la Journée de présentation sur le Vietnam, à côté des échanges, des représentations culturelles, artistiques, il y aura la participation des entreprises vietnamiennes et de la ville de Palerme, de la région de Sicile. C’est une percée dans l’ouverture de nouvelles opportunités de coopération multiforme entre l’Italie et le Vietnam en général et la ville de Palerme en particulier, a estimé Leoluca Orlando.

Pour sa part, l’ambassadeur vietnamien Cao Chinh Thien a dit que l’intensification de la coopération économique, commerciale, d’investissement ainsi que dans la culture, l’éducation contribue à concrétiser la relation politique. Il a aussi souligné qu’au cours de ces derniers temps, la coopération entre les localités du Vietnam et de l’Italie était bonne et perspective.

Auparavant, l’ambassadeur Cao Chinh Thien a rencontré le recteur de l’Université de Palerme, le professeur Fabrizio Micari. Avec des atouts et la priorité accordée à la formation des jeunes intellectuels, son école souhaite élargir des types de formation pour accueillir plus d’étudiants vietnamiens y font des études.

Pour l’heure, plus de 30 étudiants vietnamiens y suivent un cursus. Cette école a un projet d’alliance dans la formation avec l’Université de Hanoi (Vietnam) depuis 10 ans. -VNA