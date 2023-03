Les entreprises recherchent des opportunités de coopération à Vietnam Expo. Photo: Vinexad



Hanoï (VNA) - La 32e Foire internationale du commerce, Vietnam Expo, aura lieu du 5 au 8 avril au Centre international des expositions de Hanoï, au 91 rue Tran Hung Dao.

Vietnam Expo 2023 réunira 600 stands de plus de 500 entreprises venues de 15 pays et territoires. Elle se divisera en quatre zones : zone de marques nationales et d'exportation, zone internationale, zone de machines et équipement-sous-traitance industrielle, zone de technologie numérique - commerce électronique.

La Pologne participera pour la première fois à Vietnam Expo en tant qu'"invité spécial". Elle apportera aux visiteurs certains plats préparés par des chefs cuisiniers polonais sur son stand.



Organisée annuellement depuis 1991 par le Département de promotion du commerce du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et la société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad, Vietnam Expo est devenue une destination annuelle (en avril à Hanoï et en décembre à Hô Chi Minh-Ville) pour les clients internationaux et une occasion pour les entreprises vietnamiennes de se rencontrer, d'échanger et d'élargir leur débouché. -VNA