Bientôt la foire commerciale de Taïwan 2019.

Hanoi, 7 août (VNA) - La Foire commerciale de Taïwan 2019 sera inaugurée ce jeudi à Hanoï. 230 kiosques sont déjà installés au Palais d’amitié de Hanoï.

170 sociétés taïwanaises et vietnamiennes participeront à cet événement. Elles sont spécialisées en informatique, en mécanique, en technologies vertes, en service médical et en tourisme.



Deux forums, organisés par l’Association de promotion commerciale taïwanaise (Taitra) et la Chambre de l’Industrie et du Commerce vietnamienne (VCCI) auront lieu dans ce cadre : l’un sur « La technologie médicale et la santé intelligente » et l’autre sur « La nouvelle technologie d’approvisionnement réfrigérée taïwanaise ».