Les produits typiques de la province de Bên Tre exposés dans le cadre d’une série d'expositions et de présentations de cette localité à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le cadre d'une série d'expositions et de présentations des produits typiques de Bên Tre à Hô Chi Minh-Ville, le Service provincial de l'industrie et du commerce a organisé récemment un séminaire sur le renforcement de liens entre ces deux localités.



L'événement visait à renforcer les échanges économiques, à promouvoir les produits spécialisés, les villages artisanaux traditionnels, les potentiels touristiques ainsi que la beauté culturelle et artistique de Bên Tre auprès des habitants de Hô Chi Minh-Ville et d'autres provinces, appelant ainsi au soutien des investissements pour des projets de coopération facilitant la croissance des entreprises de la province, en particulier des jeunes entreprises en démarrage.



Au cours des dernières années, le Service de l'industrie et du commerce de Bên Tre a créé des conditions favorables permettant aux entreprises, aux établissements de production et aux entreprises de la province, de participer à des programmes de connexions offre - demande organisés à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et Dà Nang, entre autres.



Les conférences de liaison entre Hô Chi Minh-Ville et d’autres provinces ont donné des résultats pragmatiques pour les entreprises, aidant les entreprises à contacter directement le système de distribution, à échanger des informations, à promouvoir la coopération, la consommation de biens, la production et le développement des entreprises, ainsi que l'expansion du marché.



Pour la province de Bên Tre, en participant à ces conférences, les entreprises ont eu l’opportunité de connecter et de consommer des produits des concessionnaires, des supermarchés et des grands centres commerciaux tels que Coop.Mart, Satra, Aeon Mall, Big C et Lotte, développant ainsi le marché de la consommation de manière stable et à long terme. Il s'agit également d'une activité utile, mettant en relation les fabricants et les fournisseurs de biens dans les provinces et les villes avec des systèmes de distribution, aidant ainsi les localités à exploiter le potentiel et à apporter des biens aux consommateurs.



Bên Tre, terre prospère des produits agricoles



Bên Tre est une des provinces situées sur le delta du Mékong. Elle est adjacente à la région économique clé du Sud et est située sur l'axe principal de la route des échanges économiques des provinces côtières telles que Trà Vinh, Soc Trang, Bac Liêu et Cà Mau. La superficie des cultures pérennes est supérieure à 101.000 ha. Donc, les arbres fruitiers possèdent plus de 28.000 ha et comptent des fruits délicieux comme notamment le pomélo à peau verte, le ramboutan, le durian, le mangoustan, le longane, la mangue et la banane.



En outre, Bên Tre est également connu comme le ''Royaume des fleurs ornementales et des plants'', fournissant chaque année des millions de plantes d'ornement sur le marché. Bên Tre est également surnommée la ''capitale de la noix de coco au Vietnam'', avec la plus grande superficie de culture de noix de coco du pays, plus de 72. 000 hectares et une production de près de 615. 500 tonnes de fruits/an. Une source abondante de matières premières pour l'industrie de traitement de la noix de coco, en somme.



Le chiffre d'affaires à l'exportation des produits à base de noix de coco a atteint en 2018 plus de 215 millions de dollars. Les produits à base de ce fruit sont exportés dans plus de 85 pays et territoires dans le monde dont notamment les huiles essentielles, les produits cosmétiques, le lait et la poudre de lait...



En plus d’une culture puissante, la province possède également une force dans l’économie de la pêche, avec un littoral de 65km et 3 districts côtiers, ce qui représente un atout de taille pour la pêche et l'aquaculture. La superficie aquacole est supérieure à 45.000 ha.



La production totale d'aquaculture et d'exploitation atteint plus de 480.000 tonnes/ an, créant une riche source de matières premières comprenant des crevettes, crabes, poissons, calamars et mollusques naturels. Avec les industries de transformation de la noix de coco, celles des fruits de mer représentent aussi un des domaines importants auquel la province de Bên Tre souhaite accorder la priorité en termes d’investisseurs nationaux et étrangers. -VNA