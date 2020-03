Photo: NDH



Hanoï (VNA) - Selon l’Association de transformation et d’exportation des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), en janvier 2020, les exportations nationales de crevettes ont atteint 188,9 millions de dollars (-19,4% en un an). Une diminution due aux congés du Têt et aussi à l'épidémie de coronavirus.



Parmi les 10 principaux débouchés en janvier, seuls les États-Unis et Papouasie-Nouvelle-Guinée affichent une hausse par rapport à la même période de 2019.



La Papouasie-Nouvelle-Guinée est entrée dans le top 10 des principaux importateurs de crevettes vietnamiennes (classée 9ème) avec 2,8 millions de dollars d’exportation, soit une croissance exceptionnelle de 1.358% en un an.



Les Etats-Unis arrivent en tête de la liste avec 37,9 millions de dollars d’exportation ( 7,7%).



En 2019, le Vietnam a maintenu une croissance stable de ses exportations vers le marché américain grâce à des résultats positifs de la taxe anti-dumping. Selon le Centre du commerce international (ITC), le Vietnam s’est classé au troisième rang des fournisseurs de crevettes aux États-Unis, avec 10,7% du total.



Les États-Unis ont réduit leurs importations de crevettes d'Indonésie, de Thaïlande et de Chine mais ont maintenu celles venant du Vietnam, de l'Inde, de l'Équateur et du Mexique.



En janvier, l’Union européenne a été le deuxième débouché pour les crevettes vietnamiennes avec 36,4 millions de dollars (-26,6%).



Selon le Bureau commercial du Vietnam aux Pays-Bas, la crevette géante tigrée est l'un des produits qui bénéficie d’avantages dans l’UE. Les pays européens la considèrent en effet comme un produit haut de gamme. Le Bureau commercial du Vietnam aux Pays-Bas espère que la crevette géante tigrée vietnamienne sera davantage consommée notamment dans le Nord-Ouest de l'Europe. - CPV/VNA

