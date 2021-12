Cérémonie de signature entre Becamex IDC et le groupe singapourien CapitaLand d'un accord de coopération sur le développement d'une nouvelle ville de Binh Duong. Photo: qdnd.vn

Binh Duong (VNA) - La Compagnie générale d'investissement et de développement industriel de Binh Duong (Becamex IDC) et le groupe singapourien CapitaLand ont signé le 13 décembre un accord de coopération sur le développement d'une nouvelle ville de Binh Duong.

Cette nouvelle ville deviendra le nouveau centre politique de Binh Duong, une ville de science, d'éducation, de finances et de services de haute qualité, une destination pour les activités commerciales et le « cœur » créant la force motrice pour promouvoir l'attraction et le développement des zones industrielles environnantes. Tout cela vise à faire de Binh Duong une ville au ressort central.

S’exprimant lors de cet événement, le président du Comité populaire provincial de Binh Duong, Vo Van Minh, a déclaré que les autorités provinciales se sont engagées à faciliter la coopération et les activités commerciales déployées par Becamex IDC et CapitaLand.

Photo : VNA

Le projet de coopération entre Becamex IDC et CapitaLand apporte non seulement une grande efficacité aux investisseurs, mais également une nouvelle physionomie au secteur local du commerce et des services, contribuant au développement socioéconomique de Binh Duong dans le nouveau période de développement, a-t-il dit. -VNA