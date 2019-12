L’exposition présente une cinquantaine d’œuvres artistiques. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Une exposition artistique intitulée "L'armée de notre peuple" s’est ouverte jeudi matin 19 décembre au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoï.



"L’exposition glorifie le sacrifice et la moralité révolutionnaire des soldats de l’Oncle Hô . Via ces œuvres artistiques, les visiteurs peuvent mieux comprendre le rôle de l’Armée populaire du Vietnam dans l’œuvre d’édification et de défense nationale", a souligné Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.



Selon le comité d’organisation, les œuvres - laques, huiles sur toile, aquarelle, peinture à l’huile, sculptures, etc. - reflètent vivement et sincèrement les activités des soldats vietnamiens sur les champs de bataille. On peut citer les tableaux Aller sur l’île de Nguyên Van Ty, Portraits de soldats marins de Nguyên Thiên, Réparation du bateau de Nguyên Bang Lâm, Construction de la route sur la cordillère de Truong Son de Huy Oanh et Troupe de combat contre l’avion de Huynh Van Thuân, entre autres.



La solidarité profonde entre les soldats et la population est également dépeinte dans les œuvres Nuit à l’arrière de Hoàng Tich Chù, Accueil du soldat au village de Cao Trong Thiêm et Sentiments entre les soldats et les habitants de Trân Anh Tuân. Outre les œuvres illustrant la vie quotidienne difficile, de nombreux tableaux ont un ton émotionnel et romantique pour décrire la vie des soldats comme Les filles de Truong Son de Vu Giang Huong ou Nuit de pleine lune de Mai Long…



La totalité des œuvres provient de la collection du Musée des beaux-arts du Vietnam.

D’après Luong Xuân Doàn, président de l’Association des peintres du Vietnam, l’exposition présente les œuvres de peintres et sculpteurs vietnamiens de différentes époques. "Cela nous permet de nous remémorer cette période historique héroïque de la nation. Les soldats sont une source d’inspiration éternelle pour de nombreux artistes vietnamiens", a-t-il informé.



Cette manifestation célèbre le 75e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et le 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989).



Clôture vendredi 27 décembre.- CVN/VNA