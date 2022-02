Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) - À cette époque de l'année, le plateau de Moc Chau, dans la province septentrionale de Son La, est féérique avec des milliers de plantes en floraison. Des fleurs blanches à la beauté pure et fragile s’épanouissent sur les pruniers.



Le premier jour de l'année lunaire, les filles de l’ethnie Thaï interprètent la danse Inh La pour accueillir le printemps.



Marcher sous les fleurs épanouies de la vallée des pruniers de Mu Náu apporte des émotions inoubliables les premiers jours de la nouvelle année. Cette vallée compte encore de nombreux vieux pruniers.



Devant le décor majestueux et poétique de Moc Chau, offrez-vous un thé parfumé de couleur dorée. Prenez une gorgée face au lever ou au coucher du soleil, et ressentez la beauté et la force de la nature du Nord-ouest.-VNA