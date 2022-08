Le vétéran Huynh Van Guong (gauche). Photo: VOV

Hanoï (VNA) - À 99 ans, Huynh Van Guong, affectueusement nommé Bay Guong par ses voisins, reste alerte. Il habite le hameau Tân Thuân B, dans le district de Châu Thành, dans la province méridionale de Tiên Giang. Ce vétéran a participé à la Révolution d’août 1945 et a passé toute sa jeunesse à défendre son cher pays. Aujourd’hui, il continue de transmettre son patriotisme à ses descendants.



77 ans se sont écoulés, mais les souvenirs de la Révolution d’août sont encore frais dans l’esprit de Bay Guong. Né en 1923 dans la province de Bên Tre (Delta du Mékong), à 22 ans, il a rejoint la révolution.



«Je haïssais les colonialistes et leurs valets qui étouffaient le peuple vietnamien. Inspiré par les paroles du Président Hô Chi Minh: ‘Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté’, j’ai décidé de rejoindre l’armée et de participer à la Révolution d’août 1945. Sous la direction de Hô Chi Minh et du Front Viêt Minh, le peuple s’est soulevé pour renverser le régime colonialiste et retrouver l’indépendance», raconte-t-il.



À la suite du succès de la Révolution d’août, Bay Guong a servi dans différentes unités de l’armée. À sa retraite, il s’est installé dans le hameau Tân Thuân B. Bay Guong a dirigé l’Association des anciens combattants de son district, l’Association des personnes âgées de sa commune et a occupé le poste de secrétaire de l’antenne villageoise du Parti jusqu’en 2002.



Quelle que fût sa position, Bay Guong a réalisé avec brio les missions qui lui ont été confiées. Il s’est impliqué activement dans le remodelage du Parti, dans le développement de l’Association des anciens combattants et dans l’éducation idéologique de la jeunesse.



L’Association des anciens combattants de la commune de Binh Duc compte 169 membres. Seul Bay Guong a participé à la Révolution d’août.



«Bay Guong est un modèle pour sa famille et pour la population locale. Il donne des conseils pertinents aux autorités. Malgré son âge avancé, il participe activement aux activités sociales et au développement de l’antenne locale du Parti», indique Ho Doan Anh Dung, président de ladite association.



Loyal au Parti, courageux dans les rangs de l’armée et dévoué au peuple, Bay Guong reste fidèle à sa conviction. Il est titulaire de nombreuses distinctions honorifiques du Parti, de l’État et de l’armée pour ses contributions. - VOV/VNA